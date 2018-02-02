Sony пообещала обновлять флагманские смартфоны не менее 2-х лет
Sony дала обещание проводить обновление флагманских смартфонов не менее 2-х лет. Появление на устройствах новых версий ОС на сегодня рассматривается, как одна из проблем устройств под управлением Android. При этом проблема заключается не просто в длительном периоде ожидания обновления, но и в неопределенности по данному вопросу.
При этом с флагманами устройствами всё несколько проще, однако даже у их владельцев отсутствуют гарантии получения новых обновлений. По решению компании Sony, топовые аппараты смогут получать активную поддержку в этом вопросе на протяжении 2-х лет. Фактически топовые смартфоны обязаны обновляться не менее 2-х раз в день, когда речь касается непосредственно новых версий Android.
Если говорить о гаджетах, которые не имеют отношения к флагманам производителя, ситуация все также остается без пояснений. Sony отмечает, что все обновления для подобных устройств станут выпускаться, если в процессе проведения тестов результаты будут соответствовать установленным стандартам компании.
При этом с флагманами устройствами всё несколько проще, однако даже у их владельцев отсутствуют гарантии получения новых обновлений. По решению компании Sony, топовые аппараты смогут получать активную поддержку в этом вопросе на протяжении 2-х лет. Фактически топовые смартфоны обязаны обновляться не менее 2-х раз в день, когда речь касается непосредственно новых версий Android.
Если говорить о гаджетах, которые не имеют отношения к флагманам производителя, ситуация все также остается без пояснений. Sony отмечает, что все обновления для подобных устройств станут выпускаться, если в процессе проведения тестов результаты будут соответствовать установленным стандартам компании.
Автор: Валерий Антонов