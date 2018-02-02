Российский миллионер Павел Дуров случайно рассекретил связь с Аленой Шишковой
СМИ заговорили о романе российского миллионера Павла Дурова и модели Алены Шишковой. Причиной этому послужила видеозапись, случайно обнародованная в Сети.
С тех пор, как Алена Шишкова рассталась с отцом своей дочери рэпером Тимати, модель так и не завела серьёзных отношений, несмотря на то, что у нее было много ухажеров. По мнению журналистов, знаменитости никто не нужен, ведь она является красивой, самодостаточной. К слову, после расставания Шишковой и Тимати воспитанием маленькой Алисы занимается мама артиста Симона, поэтому у блондинки есть время на самореализацию.
Свой прошлый день рождения модель отметила Дубае в обществе основателя «Вконтакте» и Telegram Павла Дурова. Уже тогда начали появляться слухи по поводу того, что Шишкова могла бы стать достойной парой миллионеру.
На днях в Сети был обнародован ролик, где сам Дуров перестал скрывать, что ведет переписку с эффектной блондинкой. Журналисты считают, что Шишкова сделала правильный выбор.
С тех пор, как Алена Шишкова рассталась с отцом своей дочери рэпером Тимати, модель так и не завела серьёзных отношений, несмотря на то, что у нее было много ухажеров. По мнению журналистов, знаменитости никто не нужен, ведь она является красивой, самодостаточной. К слову, после расставания Шишковой и Тимати воспитанием маленькой Алисы занимается мама артиста Симона, поэтому у блондинки есть время на самореализацию.
Свой прошлый день рождения модель отметила Дубае в обществе основателя «Вконтакте» и Telegram Павла Дурова. Уже тогда начали появляться слухи по поводу того, что Шишкова могла бы стать достойной парой миллионеру.
На днях в Сети был обнародован ролик, где сам Дуров перестал скрывать, что ведет переписку с эффектной блондинкой. Журналисты считают, что Шишкова сделала правильный выбор.
Автор: Валерия Орлова