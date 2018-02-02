Житель Кемерово вынес из магазина под одеждой 22 палки колбасы
В Кемерово местный житель смог незаметно вынести из продуктового магазина 22 палки колбасы. Как сообщили представители местного МВД, продавцы заметили исчезновение товара только после проведения ревизии.
Выявив недостачу, руководство торговой точки обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. После просмотра материала с камер видеонаблюдения полиция обратила внимание, что несколько дней назад в торговом заде находился странный посетитель. Во время променада между рядами с колбасой он похитил связку изделий. Из магазина украденное злоумышленник вынес под курткой.
Личность вора уже установлена. Им оказался 23-летний рецидивист, который рассказал следствию, что продал колбасу на рынке. По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство в соответствии со статьей УК РФ «Кража». Теперь молодому человеку грозит до двух лет тюрьмы.
Выявив недостачу, руководство торговой точки обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. После просмотра материала с камер видеонаблюдения полиция обратила внимание, что несколько дней назад в торговом заде находился странный посетитель. Во время променада между рядами с колбасой он похитил связку изделий. Из магазина украденное злоумышленник вынес под курткой.
Личность вора уже установлена. Им оказался 23-летний рецидивист, который рассказал следствию, что продал колбасу на рынке. По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство в соответствии со статьей УК РФ «Кража». Теперь молодому человеку грозит до двух лет тюрьмы.
Автор: Валерия Орлова