В Роструде напомнили о длинных выходных на 23 февраля и 8 марта
В Роструде еще раз напомнили работающим россиянам о длинных выходных на 23 февраля и 8 марта. Сведения предоставил замглавы службы Иван Шкловец.
23 февраля на этот раз выпадает на пятницу, следовательно, в паре с двумя выходными днями россияне смогут отдыхать на протяжении трех дней. 22 февраля на предприятиях рабочий день будет сокращен ровно на один час.
Четырехдневный отпуск ждет население России в марте. Международный женский день в этом году приходится на четверг, поэтому правительство закроет пятницу переносом с 6 января, что позволит не прерывать «каникулы» и отдыхать по 11 марта включительно. 7 марта работодатели отпустят персонал на час раньше положенного срока.
Ранее Роструд предложил россиянам больше работать.
23 февраля на этот раз выпадает на пятницу, следовательно, в паре с двумя выходными днями россияне смогут отдыхать на протяжении трех дней. 22 февраля на предприятиях рабочий день будет сокращен ровно на один час.
Четырехдневный отпуск ждет население России в марте. Международный женский день в этом году приходится на четверг, поэтому правительство закроет пятницу переносом с 6 января, что позволит не прерывать «каникулы» и отдыхать по 11 марта включительно. 7 марта работодатели отпустят персонал на час раньше положенного срока.
Ранее Роструд предложил россиянам больше работать.
Автор: Джанабилова Татьяна П