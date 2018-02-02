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Эвелина Бледанс разместила в Instagtam провокационный снимок в откровенном купальнике
Эвелина Бледанс разместила в Instagtam откровенный снимок в купальнике. Телеведущая отметила, что в своем возрасте не считает верным демонстрировать фигуру, однако приобретенные наряды по-прежнему считает необходимым показывать публике.

Эвелина Бледанс разместила в Instagtam провокационный снимок в откровенном купальнике


На самом фото Эвелина Бледанс позирует в полосатом купальнике, который показывает её стройную фигуру. Знаменитость подчеркивает, что на отдыхе не обходится без использования купальников. По этой причине пляжной одеждой пренебрегать не может. При этом Бледанс спросила у подписчиков, какой конкретно возраст, по их мнению, является граничным для завершения демонстрацию собственного тела.

Подписчики знаменитости положительно отреагировали на эту публикацию, подчеркивая, что Бледанс отличается идеальной фигурой. Помимо этого, фанаты актрисы сообщают, что большая часть хэйтеров пишут негативные комментарии в адрес телеведущей из-за зависти, поскольку не каждая женщина может поддерживать стройность фигуры в этом возрасте.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 23:41
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