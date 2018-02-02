Lexus объявила в РФ о специальных предложениях для клиентов в феврале
Компания Lexus объявила на февраль спецпредложения для российских покупателей, речь идёт об автомобилях, произведенных в 2017 году. Отмечены условия, действующие в обязательном порядке при приобретение седанов и кроссоверов.
По информации Автостата, японский производитель заинтересован в привлечении клиентов, они могут стать владельцами автомобилей премиального сегмента, предложение действует до 28 февраля. При покупке седана ES покупатель сэкономит 200 тысяч руб. в рамках программы trade-in. Скидка предоставляется и при приобретении модели Lexus GX 460. Программа охватывает и кроссоверы, на модель RX скидка составляет 150 тыс. руб., для Lexus NX - до 100 тыс. руб. Кредитование по модели NX предусматривает ставку 10,9%, при первоначальном взносе 20% от стоимости автомобиля.
Для Lexus LX скидка составляет 300 тыс. руб. Лица, желающие приобрести модели GX, LC, LX и LS, будут обеспечены бесплатным подключением к долгосрочной программе «Помощь на дороге», она действует до окончания 2021 года.
По информации Автостата, японский производитель заинтересован в привлечении клиентов, они могут стать владельцами автомобилей премиального сегмента, предложение действует до 28 февраля. При покупке седана ES покупатель сэкономит 200 тысяч руб. в рамках программы trade-in. Скидка предоставляется и при приобретении модели Lexus GX 460. Программа охватывает и кроссоверы, на модель RX скидка составляет 150 тыс. руб., для Lexus NX - до 100 тыс. руб. Кредитование по модели NX предусматривает ставку 10,9%, при первоначальном взносе 20% от стоимости автомобиля.
Для Lexus LX скидка составляет 300 тыс. руб. Лица, желающие приобрести модели GX, LC, LX и LS, будут обеспечены бесплатным подключением к долгосрочной программе «Помощь на дороге», она действует до окончания 2021 года.
Автор: Семен Зайцев