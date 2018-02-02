Зарецкая: Армен Джигарханян вышел из больницы и долечится дома
Актер Армен Джигарханян после резкого ухудшения состояния здоровья вышел из больницы и долечится дома. Сведения предоставила Мила Зарецкая, глава пресс-службы драматического театра, принадлежащего народному артисту.
«После обеда Армен Борисович получил выписку и рекомендации по ведению дальнейшей терапии. Он не любит больничные стены, поэтому отправлен на амбулаторное лечение», - рассказала Зарецкая.
О продолжительности курса лечения и необходимых медицинских манипуляциях представитель театра ничего не знает. У актера не было инфаркта и других болезней сердца, госпитализация связана с вирусной инфекцией.
«После обеда Армен Борисович получил выписку и рекомендации по ведению дальнейшей терапии. Он не любит больничные стены, поэтому отправлен на амбулаторное лечение», - рассказала Зарецкая.
О продолжительности курса лечения и необходимых медицинских манипуляциях представитель театра ничего не знает. У актера не было инфаркта и других болезней сердца, госпитализация связана с вирусной инфекцией.
Автор: Джанабилова Татьяна П