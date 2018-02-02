Светлана Рожкова в жизни побеждала проблемы благодаря чувству юмора

Медработники на протяжении всей жизни ставили ей не самые лучшие диагнозы. Однажды её даже сбил автомобиль, после чего она пережила клиническую смерть. Также у неё есть некоторые проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за чего доктора категорически не рекомендовали ей заводить детей. Но несмотря на такие неутешительные прогнозы, Рожкова продолжает воспитывать двух прелестных дочерей. Также её родители и друзья не могли поверить в то, что она сможет найти общий язык со своим супругом, но они уже практически 30 лет провели вместе как дома, так и на сцене. Светлана Рожкова заявила, что именно её чувство юмора и жизнелюбие помогают ей не угаснуть раньше времени. Сила воли помогала ей сиять на сцене и радовать своих поклонников.Первый союз артистки с мужчиной подарил ей дочку, но совсем скоро они с мужем расстались, так как он ценил музыку больше, чем свою семью. Но в целесообразность второго брака Рожкова верила безоговорочно, в отличии от её близких и родных. Сейчас она смотрит на свое прошлое и не сожалеет о союзе, который она заключила с Юрием Евдокуниным.Артистка акцентировала внимание на том, что она не говорила своим родителям о том, что ждала свою вторую дочь. По её словам, врачи уверяли её не рожать из-за проблем со здоровьем, но она ослушалась их и не жалеет об этом. Сейчас у нее есть две дочери, которые понимают друг друга и заставляют её гордиться ими.