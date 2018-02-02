Кирилл Терешин из Пятигорска пригласил жену Павла Воли на свидание
Обладатель «рук-базук» Кирилл Терешин в социальной сети «Вконтакте» обнародовал новое видео, в котором пригласил на свидание жену известного комика Павла Воли на свидание. По словам героя одного из выпусков телепрограммы «Прямой эфир», чтобы встретиться с Ляйсан Утяшевой уроженец Пятигорска специально прибыл в Москву.
На опубликованном видео Кирилл Терешин стоит посреди комнаты в квартире, и демонстрирует руки, накачанные с помощью синтола. Молодой человек завил, что Бог услышал молитвы Ляйсан Утяшевой, поэтому у нее есть возможность встретиться с ним. Обладатель «рук-базук» уверен, что резидент Comedy Club Павел Воля уже слишком стар для танцовщицы, а над его шутками давно никто не смеется. На видео Терешин назвал себя «дерзким поджарым самцом», в котором нуждается Утяшева.
В конце видео уроженец Пятигорска подошел близко к камере и показал накачанные синтолом руки. Он предложил жене Павла Воли потрогать их и принести свои извинения. За короткое время публикация Терешина стала одной из самых популярных в социальной сети.
На опубликованном видео Кирилл Терешин стоит посреди комнаты в квартире, и демонстрирует руки, накачанные с помощью синтола. Молодой человек завил, что Бог услышал молитвы Ляйсан Утяшевой, поэтому у нее есть возможность встретиться с ним. Обладатель «рук-базук» уверен, что резидент Comedy Club Павел Воля уже слишком стар для танцовщицы, а над его шутками давно никто не смеется. На видео Терешин назвал себя «дерзким поджарым самцом», в котором нуждается Утяшева.
В конце видео уроженец Пятигорска подошел близко к камере и показал накачанные синтолом руки. Он предложил жене Павла Воли потрогать их и принести свои извинения. За короткое время публикация Терешина стала одной из самых популярных в социальной сети.
Автор: Валерия Орлова