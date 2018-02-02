Эмбер Херд и Илон Маск снова расстались
Эмбер Херд и Илон Маск снова разорвали отношения. Соответствующее предположение сделали СМИ, указывая, что, по неподтвержденным данным, пара дала отношениям новый шанс, однако после 2-х месяцев опять рассталась.
Причины очередного разрыва отношений не раскрываются, однако источники отмечают, что в этот раз инициатором оказался сам миллиардер. По прошествии двух недель Маск и Херд были замечены на территории ночных клубов и ресторанов. На сегодня они приняли решение в очередной раз оставить отношения на уровне друзей.
Пользователи Сети выразили недоумение тем фактом, что дружба после первого расставания незаметно переросла в новый виток отношений. Теперь они сомневаются, что разрыв будет иметь достаточно долгий период. В одном из своих недавних интервью Илон Маск отметил, что разорвать отношения предложила Херд. Помимо этого, он указал на тот факт, что не любит одиночество, а потому пребывает в состоянии «активного поиска». Неисключено, что актриса следит за процессом поиска им новой пассии.
Причины очередного разрыва отношений не раскрываются, однако источники отмечают, что в этот раз инициатором оказался сам миллиардер. По прошествии двух недель Маск и Херд были замечены на территории ночных клубов и ресторанов. На сегодня они приняли решение в очередной раз оставить отношения на уровне друзей.
Пользователи Сети выразили недоумение тем фактом, что дружба после первого расставания незаметно переросла в новый виток отношений. Теперь они сомневаются, что разрыв будет иметь достаточно долгий период. В одном из своих недавних интервью Илон Маск отметил, что разорвать отношения предложила Херд. Помимо этого, он указал на тот факт, что не любит одиночество, а потому пребывает в состоянии «активного поиска». Неисключено, что актриса следит за процессом поиска им новой пассии.
Автор: Валерий Антонов