Южнокорейские специалисты нашли во Flash очередную «дыру»
Южнокорейские специалисты из компании KR-CERT нашли в Adobe Flash очередную «дыру». 0-day уязвимость может поразить пользователей, использующих версию 28.0.0.137 и ниже.
Хакеры из Северной Кореи начали проводить таргетированные атаки на сервера противников еще в ноябре прошлого года. Уязвимость, названная CVE-2018-4878, опасна для пользователей девайсов на базе ОС Linux, macOS, Windows.
Разработчики Flash о проблеме знают и планируют выпустить защитные патчи к 5 февраля. Пока атаки носят единичный характер. Вредоносные файлы могут пересылаться по почте и встраиваться в любые страницы с файлами нужного формата.
Ранее Google нечаянно заразила 4 млн Android-смартфонов.
Хакеры из Северной Кореи начали проводить таргетированные атаки на сервера противников еще в ноябре прошлого года. Уязвимость, названная CVE-2018-4878, опасна для пользователей девайсов на базе ОС Linux, macOS, Windows.
Разработчики Flash о проблеме знают и планируют выпустить защитные патчи к 5 февраля. Пока атаки носят единичный характер. Вредоносные файлы могут пересылаться по почте и встраиваться в любые страницы с файлами нужного формата.
Ранее Google нечаянно заразила 4 млн Android-смартфонов.
Автор: Джанабилова Татьяна П