На Mobile World Congress представят Samsung Galaxy S9 и много других новинок
Мероприятие Mobile World Congress называют одним из наиболее значимых событий в области технологий. Разные компании в рамках этой выставки готовят много анонсов.
Основной новинкой в 2018 году будет Samsung Galaxy S9, который должен стать соперником для нового поколения гаджетов от Apple. Одним из интересных решений модели станет сканер лица с максимально точной работой. Несколько последних лет Xiaomi набирает обороты в сфере портативных гаджетов. На выставке в текущем году компания собирается представить ряд девайсов, в том числе телеприставки под названиями Mi Box 4 и Mi Box 4c. Представители бренда рассказали, что сделали принципиально новое устройство, способное выполнять функции, как SMART TV, так и информационной станции. Кроме того, Xiaomi анонсировала сервис, на котором можно будет смотреть кинофильмы и сериалы, не скачивая их. Другим важным анонсом станет флагман Mi Mix 2s с безрамочным дизайном.
Компания LG также планирует представить несколько гаджетов. Так, одним из них будет V30 в обновленной версии, которая будет иметь поддержку искусственного интеллекта, а также нейронных сетей.
Nokia готовит к премьере устройство под индексом «9». По слухам, эта новинка будет последним каноничным смартфоном марки. Дальше компания собирается разрабатывать совершенно новые аппараты. Основной особенностью модели станет автономность, обеспечиваемая батареей на 3 900 миллиампер часов. Это позволит смартфону работать до 30 часов.
Основной новинкой в 2018 году будет Samsung Galaxy S9, который должен стать соперником для нового поколения гаджетов от Apple. Одним из интересных решений модели станет сканер лица с максимально точной работой. Несколько последних лет Xiaomi набирает обороты в сфере портативных гаджетов. На выставке в текущем году компания собирается представить ряд девайсов, в том числе телеприставки под названиями Mi Box 4 и Mi Box 4c. Представители бренда рассказали, что сделали принципиально новое устройство, способное выполнять функции, как SMART TV, так и информационной станции. Кроме того, Xiaomi анонсировала сервис, на котором можно будет смотреть кинофильмы и сериалы, не скачивая их. Другим важным анонсом станет флагман Mi Mix 2s с безрамочным дизайном.
Компания LG также планирует представить несколько гаджетов. Так, одним из них будет V30 в обновленной версии, которая будет иметь поддержку искусственного интеллекта, а также нейронных сетей.
Nokia готовит к премьере устройство под индексом «9». По слухам, эта новинка будет последним каноничным смартфоном марки. Дальше компания собирается разрабатывать совершенно новые аппараты. Основной особенностью модели станет автономность, обеспечиваемая батареей на 3 900 миллиампер часов. Это позволит смартфону работать до 30 часов.
Автор: Дрокина Татьяна