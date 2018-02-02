Владельцы беспроводных наушников Apple AirPods жалуются на мигрень
Пользователи беспроводных наушников AirPods корпорации Apple стали жаловаться на периодически появляющуюся мигрень. По их заявлениям, конструкция гаджета располагает к напряжению мышц около висков и ушей, что и является причиной головных болей.
Стоит акцентировать внимание на том, что аналогичные жалобы стали поступать еще в 2017 году, в самом начале продаж. Пользователи стали сообщать о том, что их постоянно беспокоят сильные боли в районе висков. Некоторые пользователи стали выдвигать гипотезы о том, что виной этому может служить конструкция девайса, другие же грешили на сеть, в диапазоне которой они функционируют. Один из пользователей был настолько измучен головной болью, что сдал наушники обратно в салон. Но мужчина не смог вернуть товар, так как мигрень не указывалась в гарантийном листе услуг как проблема.
Профессор медицины Джоэл Московиц, США, акцентировал внимание на том, что мигрень является далеко не единственным негативным эффектом от прибора. К примеру, он может спровоцировать тошноту и повлиять на артериальное давление, так как он излучает импульсы, которые стимулируют определенные участки в головном мозге, что отрицательно влияет на здоровье.
Стоит акцентировать внимание на том, что аналогичные жалобы стали поступать еще в 2017 году, в самом начале продаж. Пользователи стали сообщать о том, что их постоянно беспокоят сильные боли в районе висков. Некоторые пользователи стали выдвигать гипотезы о том, что виной этому может служить конструкция девайса, другие же грешили на сеть, в диапазоне которой они функционируют. Один из пользователей был настолько измучен головной болью, что сдал наушники обратно в салон. Но мужчина не смог вернуть товар, так как мигрень не указывалась в гарантийном листе услуг как проблема.
Профессор медицины Джоэл Московиц, США, акцентировал внимание на том, что мигрень является далеко не единственным негативным эффектом от прибора. К примеру, он может спровоцировать тошноту и повлиять на артериальное давление, так как он излучает импульсы, которые стимулируют определенные участки в головном мозге, что отрицательно влияет на здоровье.
Автор: Артемова Светлана