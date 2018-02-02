КамАЗ закупит оборудование для выпуска алюминиевых топливных баков у компании Kuka
КамАЗ закупит оборудование для выпуска алюминиевых топливных баков у компании из Германии Kuka. Стороны подписали соответствующее соглашение, поставки начнутся до конца года.
Как рассказали в пресс-службе машиностроительного завода, в ноябре Kuka завезет необходимое оборудование, а уже в начале следующего года КамАЗ запустит новое производство. Реализация проекта позволит сделать еще один шаг к полному импортозамещению и отказаться от иностранных топливных систем объемом в 200-900 литров. Сумма инвестиций держится в строгой секретности.
Ранее сообщалось о намерении КамАЗ использовать отечественные КПП.
Как рассказали в пресс-службе машиностроительного завода, в ноябре Kuka завезет необходимое оборудование, а уже в начале следующего года КамАЗ запустит новое производство. Реализация проекта позволит сделать еще один шаг к полному импортозамещению и отказаться от иностранных топливных систем объемом в 200-900 литров. Сумма инвестиций держится в строгой секретности.
Ранее сообщалось о намерении КамАЗ использовать отечественные КПП.
Автор: Джанабилова Татьяна П