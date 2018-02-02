В Ярославле шестилетнего мальчика нашли в наркопритоне
В Ярославле шестилетнего мальчика обнаружили в наркопритоне. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на работников профильных органов. Отмечается, что предупреждение было получено от работников детсада, посещаемого ребенком.
Мальчик прекратил посещать дошкольное учреждение. После этого педагоги попытались выяснить, куда пропал малыш. Как выяснилось, он растет в неблагополучной семье. После этого они обратились к правоохранительным органам. Прибывшие к месту проживания ребенка сотрудники полиции обнаружили в доме мальчика, его мать, а также посторонних женщину и мужчину.
«Все пребывали в состоянии наркотического опьянения. Они не отрицали своей зависимости от употребления наркотических веществ», — отметили работники УМВД Ярославской области.
Мальчика забрали у родителей и отвезли в медучреждение. Отмечается, что его жизнь и здоровье находятся вне угрозы. Установлено, что работники детсада не подозревали о ситуации в семье ребенка. Как правило, его приводила и забирала из учреждения бабушка. По итогам проведенного медицинского освидетельствования решат вопрос относительно привлечения к ответственности лиц, употреблявших запрещенные препараты. Работники по делам несовершеннолетних намерены добиться ограничения родительских прав женщины.
Мальчик прекратил посещать дошкольное учреждение. После этого педагоги попытались выяснить, куда пропал малыш. Как выяснилось, он растет в неблагополучной семье. После этого они обратились к правоохранительным органам. Прибывшие к месту проживания ребенка сотрудники полиции обнаружили в доме мальчика, его мать, а также посторонних женщину и мужчину.
«Все пребывали в состоянии наркотического опьянения. Они не отрицали своей зависимости от употребления наркотических веществ», — отметили работники УМВД Ярославской области.
Мальчика забрали у родителей и отвезли в медучреждение. Отмечается, что его жизнь и здоровье находятся вне угрозы. Установлено, что работники детсада не подозревали о ситуации в семье ребенка. Как правило, его приводила и забирала из учреждения бабушка. По итогам проведенного медицинского освидетельствования решат вопрос относительно привлечения к ответственности лиц, употреблявших запрещенные препараты. Работники по делам несовершеннолетних намерены добиться ограничения родительских прав женщины.
Автор: Валерий Антонов