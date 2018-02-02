В Подмосковье на видео попало опрокидывание цистерны с углекислотой
В Ступино (Подмосковье) на видео попало опрокидывание цистерны с углекислотой, в результате которой произошла утечка. Сведение предоставил портал РЕН.
На кадрах видно, что в результате ДТП на автомагистрали затруднено движение. От опрокинутой цистерны в воздух стали выходить пары газа, окутавшие небольшой участок трассы. Последствия аварии ликвидируют спасатели, прибывшие на место. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее в Подмосковье авто опрокинулось из-за гололеда.
На кадрах видно, что в результате ДТП на автомагистрали затруднено движение. От опрокинутой цистерны в воздух стали выходить пары газа, окутавшие небольшой участок трассы. Последствия аварии ликвидируют спасатели, прибывшие на место. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее в Подмосковье авто опрокинулось из-за гололеда.
Автор: Джанабилова Татьяна П