На кладбище в Ростовской области обнаружили мертвого 19-летнего парня
На кладбище в Ростовской области обнаружили мертвого 19-летнего парня. По факту произошедшего начата проверка сотрудниками правоохранительных органов.
Инцидент случился 1 февраля, а сообщении о выявлении на территории кладбища тела парня было передано компетентным органам работниками местной службы охраны, которые проводили обход территории.
Работники кладбища тут же вызвали к месту бригаду скорой медицинской помощи, но по прибытию на место ЧП медики вынуждены были констатировать смерь юноши. Личность погибшего по итогам проведения соответствующих мероприятий была установлена. Тело передано экспертам в морг для проведения исследований и анализов в целях выяснения причин прекращения жизнедеятельности организма. Причины гибели молодого человека лягут в основу решения относительно необходимости открытия уголовного дела.
Инцидент случился 1 февраля, а сообщении о выявлении на территории кладбища тела парня было передано компетентным органам работниками местной службы охраны, которые проводили обход территории.
Работники кладбища тут же вызвали к месту бригаду скорой медицинской помощи, но по прибытию на место ЧП медики вынуждены были констатировать смерь юноши. Личность погибшего по итогам проведения соответствующих мероприятий была установлена. Тело передано экспертам в морг для проведения исследований и анализов в целях выяснения причин прекращения жизнедеятельности организма. Причины гибели молодого человека лягут в основу решения относительно необходимости открытия уголовного дела.
Автор: Валерий Антонов