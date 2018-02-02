Лукашенко выразил благодарность Кадырову за помощь в освобождении белоруса
Белорусский президент отправил Рамзану Кадырову сообщение. В нем Лукашенко выразил благодарность главе Чечни за вклад и помощь в освобождении Вячеслава Качуры, удерживаемого в Ливии военного специалиста из Белоруссии.
«Оказанная вам помощь в важном для главы любого государства вопросе защиты здоровья, а также жизни и интересов соотечественников за границей – наглядный пример дружественных отношений, который связывают белорусский и российский народы», – сказано в послании. Кроме того, Лукашенко направил сообщение с благодарностью принцу Абу-Даби Мухаммеду аль-Нахайяну.
«Оказанная вам помощь в важном для главы любого государства вопросе защиты здоровья, а также жизни и интересов соотечественников за границей – наглядный пример дружественных отношений, который связывают белорусский и российский народы», – сказано в послании. Кроме того, Лукашенко направил сообщение с благодарностью принцу Абу-Даби Мухаммеду аль-Нахайяну.
Автор: Дрокина Татьяна