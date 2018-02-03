Мать Ольги Бузовой помогает наводить порядок в квартире своей дочери
Ольга Бузова разместила в интернете фотоснимок, он сделан в квартире звезды, жильё заставлено вазами с цветами. Ирина Бузова помогает своей дочери справиться с букетами, подаренных начинающей поп-певице на очередном концерте.
В аккаунте известной телеведущей, в популярной социальной сети Instagram, размещён фотоснимок, на нём звезда изображена вместе со своей мамой. Многочисленные поклонники поп-исполнительницы были восхищены обилием цветов, они выразили свои восторги. Многие оставили пожелания почаще размещать подобные фотографии. «Мамин бриллиантик. Драгоценные минуты с мамочкой», - подписала свой пост Ольга Бузова.
Ранее в микроблоге телезвезды была опубликована фотография с одним из бывших американских заключенных, а ныне известной моделью Джереми Миксом. Мужчина специально приехал для съемок в новом видеоклипе Ольги Бузовой на песню «Wi-Fi».
В аккаунте известной телеведущей, в популярной социальной сети Instagram, размещён фотоснимок, на нём звезда изображена вместе со своей мамой. Многочисленные поклонники поп-исполнительницы были восхищены обилием цветов, они выразили свои восторги. Многие оставили пожелания почаще размещать подобные фотографии. «Мамин бриллиантик. Драгоценные минуты с мамочкой», - подписала свой пост Ольга Бузова.
Ранее в микроблоге телезвезды была опубликована фотография с одним из бывших американских заключенных, а ныне известной моделью Джереми Миксом. Мужчина специально приехал для съемок в новом видеоклипе Ольги Бузовой на песню «Wi-Fi».
Автор: Семен Зайцев