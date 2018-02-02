Путин возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане
Президент РФ Владимир Путин сегодня принял участие в тожественной церемонии возложении венка к Вечному огню на Мамаевом кургане. Вместе со всеми присутствующими политик вспомнил героев Сталинградской битвы.
75 лет назад советские войска победили немецких захватчиков и изменили ход ВОВ. Сегодня, 2 февраля, Владимир Путин отправился на мемориальный комплекс, расположенный на Мамаевом кургане, где в Зале славы, где все присутствующие почтили память погибших солдат минутой молчания. Затем российский лидер подошел поближе к могиле Василия Чуйкова, дважды героя Советского Союза, и возложил букет красных роз.
В Вологде прошли праздничные мероприятия, начинающиеся военным парадом. Закончиться они должны красивым салютом.
В планах Владимира Путина посетить историко-мемориальный музей – заповедник «Сталинградская битва» и интерактивный музей «Россия – моя история», сейчас в последнем проходит познавательная мультимедийная выставка, которая получила название «Имена из солдатских медальонов». Ожидается, что вечером президент выйдет на сцену Волгоградской филармонии и произнесет поздравительную речь.
75 лет назад советские войска победили немецких захватчиков и изменили ход ВОВ. Сегодня, 2 февраля, Владимир Путин отправился на мемориальный комплекс, расположенный на Мамаевом кургане, где в Зале славы, где все присутствующие почтили память погибших солдат минутой молчания. Затем российский лидер подошел поближе к могиле Василия Чуйкова, дважды героя Советского Союза, и возложил букет красных роз.
В Вологде прошли праздничные мероприятия, начинающиеся военным парадом. Закончиться они должны красивым салютом.
В планах Владимира Путина посетить историко-мемориальный музей – заповедник «Сталинградская битва» и интерактивный музей «Россия – моя история», сейчас в последнем проходит познавательная мультимедийная выставка, которая получила название «Имена из солдатских медальонов». Ожидается, что вечером президент выйдет на сцену Волгоградской филармонии и произнесет поздравительную речь.
Автор: Валерия Орлова