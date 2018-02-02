В Ростовской области четверо в камуфляже избили и ограбили хозяев дома
1 февраля, в 22:00, в Красном Сулине Ростовской области четверо в камуфляже избили и ограбили хозяев частного дома. Сведения о преступлении предоставили в пресс-центре ГУ МВД РФ.
Сообщается, налетчики в масках связали скотчем супружескую пару, избивали и пытали, чтобы установить место хранения ценных вещей. Увидев предмет, похожий на ружье, пострадавшие рассказали, где лежат золотые изделия и сбережения в размере 150 тыс. долларов. Забрав ценные вещи, преступники скрылись. Полицейские завели уголовное дело и проводят стандартные для таких случаев оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее в Ростовской области двое мужчин с целью ограбления напали на таксиста.
Сообщается, налетчики в масках связали скотчем супружескую пару, избивали и пытали, чтобы установить место хранения ценных вещей. Увидев предмет, похожий на ружье, пострадавшие рассказали, где лежат золотые изделия и сбережения в размере 150 тыс. долларов. Забрав ценные вещи, преступники скрылись. Полицейские завели уголовное дело и проводят стандартные для таких случаев оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее в Ростовской области двое мужчин с целью ограбления напали на таксиста.
Автор: Джанабилова Татьяна П