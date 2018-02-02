В Краснодаре на Северном мосту на бок перевернулась Honda
В Краснодаре на территории Северного моста в пятницу, 2 февраля, произошло ДТП, участником которого стал автомобиль марки Honda, который перевернулся на бок. Инцидент был зафиксирован около трёх часов дня.
По имеющимся данным, иномарка двигалась по улице Северной и напротив заведения общественного питания «Столовая №1» заметил, как из соседнего ряда пытается перестроиться автоледи, находящаяся за рулем автомобиля Volvo.
По словам владельца транспортного средств японского производства, он хотел избежать столкновения и попытался резко вывернуть руль. В результате автомобиль протаранил ограждение и перевернулся на бок. На данный момент не сообщается, получил ли мужчина какие-либо травмы.
По имеющимся данным, иномарка двигалась по улице Северной и напротив заведения общественного питания «Столовая №1» заметил, как из соседнего ряда пытается перестроиться автоледи, находящаяся за рулем автомобиля Volvo.
По словам владельца транспортного средств японского производства, он хотел избежать столкновения и попытался резко вывернуть руль. В результате автомобиль протаранил ограждение и перевернулся на бок. На данный момент не сообщается, получил ли мужчина какие-либо травмы.
Автор: Валерия Орлова