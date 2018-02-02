Как будто все девственники: Сергей Зверев поддержал танец ульяновских курсантов
Стилист и исполнитель Сергей Зверев поддержал танец в трусах и фуражках курсантов из Ульяновска. Напомним, за этот инцидент первокурсникам был вынесен выговор руководством института.
Артист так прокомментировал ситуацию: «Я одним из первых поддержал ребят. Это просто хорошая пародия. Нет в ролике ничего, за что надо наказывать. Это просто бред. За границей и так считают, что у нас молодежь запуганная. Если бы видео увидели Мадонна или Леди Гага, они бы уже снялись в их клипе. Это безобидная пародия, за которой нет ничего ругательного. Какой смысл в наказании? Чтобы другие так не делали? Так теперь вся страна делает».
Курсанты положили начало настоящему флешмобу. Их поддержали многие студенты, а также взрослые, пенсионеры и даже коты.
Артист так прокомментировал ситуацию: «Я одним из первых поддержал ребят. Это просто хорошая пародия. Нет в ролике ничего, за что надо наказывать. Это просто бред. За границей и так считают, что у нас молодежь запуганная. Если бы видео увидели Мадонна или Леди Гага, они бы уже снялись в их клипе. Это безобидная пародия, за которой нет ничего ругательного. Какой смысл в наказании? Чтобы другие так не делали? Так теперь вся страна делает».
Курсанты положили начало настоящему флешмобу. Их поддержали многие студенты, а также взрослые, пенсионеры и даже коты.
Автор: Дрокина Татьяна