В Уфе студент найден мертвым в съемной квартире
В Уфе студент 23 лет обнаружен мертвым на территории съемной квартиры. Как отмечает источник в правоохранительных органах, рассматриваются несколько причин случившегося.
Как отмечают местные СМИ со ссылкой на источник, недавно у парня скончалась мать. В настоящее время по факту смерти молодого человека инициировали проверку. Целью следственных мероприятий является определение всех обстоятельств и причин гибели студента.
Как отмечают местные СМИ со ссылкой на источник, недавно у парня скончалась мать. В настоящее время по факту смерти молодого человека инициировали проверку. Целью следственных мероприятий является определение всех обстоятельств и причин гибели студента.
Автор: Валерий Антонов