Павел Воля с голым торсом стал «огъёмным и цеёвательным папой»
Павел Воля с голым торсом стал для дочери «огъёмным и цеёвательным папой». Соответствующий пост шоумен разместил в микроблоге Instagram.
Павел Воля показал фанатам фото в стиле селфи, сделанное снизу вверх. На снимке комедиант с губами, сложенными для поцелуя, запечатлен с мускулистым, голым торсом. Мощную грудь украшает татуировка. В комментарии к посту артист рассказал, что дочка обожает, когда он ее целует.
Пользователи оценили публикацию супруга Ляйсан Утяшевой и отметили, что Воля перестал быть «хиляком» и стал напоминать «качка». Под снимком моментально скопились многочисленные комментарии, комплименты и более 16 тыс. отметок «Нравится».
Ранее Воля показал смешное фото с супругой.
Павел Воля показал фанатам фото в стиле селфи, сделанное снизу вверх. На снимке комедиант с губами, сложенными для поцелуя, запечатлен с мускулистым, голым торсом. Мощную грудь украшает татуировка. В комментарии к посту артист рассказал, что дочка обожает, когда он ее целует.
Пользователи оценили публикацию супруга Ляйсан Утяшевой и отметили, что Воля перестал быть «хиляком» и стал напоминать «качка». Под снимком моментально скопились многочисленные комментарии, комплименты и более 16 тыс. отметок «Нравится».
Ранее Воля показал смешное фото с супругой.
Автор: Джанабилова Татьяна П