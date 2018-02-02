В Якутске закрыли школы из-за роста заболеваемости ОРВИ
В городе Якутск закрыли все школы. Причиной этому называют рост заболеваемости у детей острыми респираторными вирусными болезнями. Об этом появилось сообщение на официальном веб-сайте Роспотребнадзора.
«В нашем городе сложилась сложная эпидемиологическая ситуация. В связи с этим, а также с данными проведенного мониторинга якутской городской санитарно-противоэпидемической комиссией сегодня было принято решение на время приостановить процесс обучения во всех местных школах. Решение вступило в силу 2 февраля 2018 года», – отмечается в сообщении ведомства.
«В нашем городе сложилась сложная эпидемиологическая ситуация. В связи с этим, а также с данными проведенного мониторинга якутской городской санитарно-противоэпидемической комиссией сегодня было принято решение на время приостановить процесс обучения во всех местных школах. Решение вступило в силу 2 февраля 2018 года», – отмечается в сообщении ведомства.
Автор: Дрокина Татьяна