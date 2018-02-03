Новую игру Assassin’s Creed посвятят Китаю
Представители портала PlayStation Universe рассказали, что следующая часть геймлпея Assassin's Creed будет посвящена Китаю. Игра получит подзаголовок Dynasty, над ней уже активно трудятся разработчики из компании Ubisoft. Такими сведениями поделился экс-сотрудник Technicolor.
На протяжении долгих лет студия Technicolor создаёт анимации. Ранее разработчики сотрудничали со многими популярными игровыми компаниями, им удалось потрудиться над такими известными франшизами, как Call of Duty, FIFA, Tomb Raider и Max Payne. Сообщается, что Dynasty может оказаться только лишь рабочим названием данного проекта. До официального релиза Assassin's Creed: Origins, игра, например, в узких кругах была известна под кодовым словом Empire. Как полагают представители PlayStation Universe, сюжет геймплея будет перенесен в Китай.
Стоит отметить, что Ubisoft работала над платформером Assassin's Creed Chronicles: China, действия которого развиваются в 1426 году в Китае, когда начала распадаться династия Мин. Игрокам предстояло взять на себя роль убийцы всего китайского братства.
На протяжении долгих лет студия Technicolor создаёт анимации. Ранее разработчики сотрудничали со многими популярными игровыми компаниями, им удалось потрудиться над такими известными франшизами, как Call of Duty, FIFA, Tomb Raider и Max Payne. Сообщается, что Dynasty может оказаться только лишь рабочим названием данного проекта. До официального релиза Assassin's Creed: Origins, игра, например, в узких кругах была известна под кодовым словом Empire. Как полагают представители PlayStation Universe, сюжет геймплея будет перенесен в Китай.
Стоит отметить, что Ubisoft работала над платформером Assassin's Creed Chronicles: China, действия которого развиваются в 1426 году в Китае, когда начала распадаться династия Мин. Игрокам предстояло взять на себя роль убийцы всего китайского братства.
Автор: Валерия Орлова