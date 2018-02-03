Селена Гомес прошла 2-недельный курс лечения от затяжной депрессии
Певица Селена Гомес (Selena Gomez) завершила курс лечения от тяжёлой депрессии. По информации инсайдеров, артистка временно нуждалась в концентрации на себе, это явилось причиной временного ухода от дел.
В настоящее время Гомес чувствует себя хорошо, она полностью готова к работе. Известная американская актриса проходила 2-недельный курс лечения в одной из нью-йоркских специализированных клиник. Психическое состояние поп-звезды намного улучшилось, ей удалось побороть депрессию, актриса и поп-исполнительница избавилась от тревожных состояний. По информации медиа-издания Mirror, в настоящее время психическое состояние звезды находится в норме. Источник сообщает, что в будущем певица может повторить курс лечения, так как программа избавления от навязчивых тревожных состояний помогает Селене Гомес, у неё появляются внутренние силы.
Занятия с психологом помогли девушке поправить свое здоровье. Журнал People информирует, что актриса чувствует себя вполне полноценной. На протяжении всего срока лечения артистка ела исключительно здоровую пищу, занималась медитацией и пилатесом.
В настоящее время Гомес чувствует себя хорошо, она полностью готова к работе. Известная американская актриса проходила 2-недельный курс лечения в одной из нью-йоркских специализированных клиник. Психическое состояние поп-звезды намного улучшилось, ей удалось побороть депрессию, актриса и поп-исполнительница избавилась от тревожных состояний. По информации медиа-издания Mirror, в настоящее время психическое состояние звезды находится в норме. Источник сообщает, что в будущем певица может повторить курс лечения, так как программа избавления от навязчивых тревожных состояний помогает Селене Гомес, у неё появляются внутренние силы.
Занятия с психологом помогли девушке поправить свое здоровье. Журнал People информирует, что актриса чувствует себя вполне полноценной. На протяжении всего срока лечения артистка ела исключительно здоровую пищу, занималась медитацией и пилатесом.
Автор: Семен Зайцев