В Санкт-Петербурге 16 ГАЗелей врезались в мост с надписью "ГАЗель не проедет"
В Санкт-Петербурге 16 ГАЗелей врезались в мост с надписью "ГАЗель не проедет". Сведение о ДТП, произошедших на Ленсоветской дороге Пушкинского района, появились в СМИ.
Сообщается, из-за многочисленных ДТП на опасном участке перед мостом установили несколько предупреждающих знаков, уведомляющих водителей о низкой проходимости. В центре конструкции висит огромный плакат, привлекающий всеобщее внимание, но водители продолжают допускать ошибки, пытаясь на грузовиках проехать под мостом.
Ранее в Северной столице водитель ГАЗели допустил смертельный наезд на пешехода.
Сообщается, из-за многочисленных ДТП на опасном участке перед мостом установили несколько предупреждающих знаков, уведомляющих водителей о низкой проходимости. В центре конструкции висит огромный плакат, привлекающий всеобщее внимание, но водители продолжают допускать ошибки, пытаясь на грузовиках проехать под мостом.
Ранее в Северной столице водитель ГАЗели допустил смертельный наезд на пешехода.
Автор: Джанабилова Татьяна П