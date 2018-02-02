В Краснодарском крае газом отравились женщина и её сожитель
Представители Следственного Комитета России по Краснодарскому краю начали проверку по поводу гибели двух людей. Сообщается, что женщина вместе со своим сожителем погибли от отравления угарным газом.
Так, в поселке Киевский, Крымский район, были обнаружены тела 52-летней местной жительницы и её 38-летнего сожителя. Известно, что пара арендовала частный дом. По предварительной версии, вчера, 1 февраля, владелец жилплощади обнаружил своих квартирантов мертвыми. Скорее всего, причиной гибели стало отравление угарным газом.
"Оперативные работники вместе с экспертами-криминалистами проводят все необходимые мероприятия по проверке, которые были направлены на установление всех обстоятельство этого инцидента. По завершению процесса будет вынесен вердикт", - заявил представитель СУ СКР по Красноярской области.
Так, в поселке Киевский, Крымский район, были обнаружены тела 52-летней местной жительницы и её 38-летнего сожителя. Известно, что пара арендовала частный дом. По предварительной версии, вчера, 1 февраля, владелец жилплощади обнаружил своих квартирантов мертвыми. Скорее всего, причиной гибели стало отравление угарным газом.
"Оперативные работники вместе с экспертами-криминалистами проводят все необходимые мероприятия по проверке, которые были направлены на установление всех обстоятельство этого инцидента. По завершению процесса будет вынесен вердикт", - заявил представитель СУ СКР по Красноярской области.
Автор: Артемова Светлана