Украина может ввести меры против работающих в Крыму немецких компаний
Павел Климкин сообщил, что Украина может реализовать разного рода ограничительные меры против функционирующих на территории Крыму компаний, зарегистрированных в Германии. Украинский Министр иностранных дел во время интервью для издания Rheinische Post сделал заявление о вероятном движении властей государства в данном направлении. При этом санкции, организованные со стороны Европейского союза руководителем внешнеполитического ведомства, в расчет не берутся.
Как отмечает глава украинского МИД, на сегодняшний день Киев пребывает в позиции поиска некоего усредненного взвешенного решения по указанному вопросу.
«В нашем распоряжении имеется достаточно широкий спектр различных правовых механизмов, посредством которых мы можем совершать операции в сфере ограничений. На сегодня мы пребываем в процессе поиска конечного взвешенного решения», — подчеркивает он.
Павел Климкин не стал уточнять, о каких конкретно вероятных ограничительных мерах может идти речь. В то же время он заявил, что в определенном при обсуждении ситуации в Крыму с немецкими компании вопросе нужна некоторая конфиденциальность, не имеющая на сегодня строго определённых границ. Перед этим украинский МИД делал заявление относительно того, что компании из Германии, продолжающие функционирование в Крыму будут отвечать юридически и политически.
Ранее главы МИД ФРГ и Украины провели переговоры. Они договаривались о посещении Донбасса вблизи от линии соприкосновения сторон, участвующих в конфликте.
Как отмечает глава украинского МИД, на сегодняшний день Киев пребывает в позиции поиска некоего усредненного взвешенного решения по указанному вопросу.
«В нашем распоряжении имеется достаточно широкий спектр различных правовых механизмов, посредством которых мы можем совершать операции в сфере ограничений. На сегодня мы пребываем в процессе поиска конечного взвешенного решения», — подчеркивает он.
Павел Климкин не стал уточнять, о каких конкретно вероятных ограничительных мерах может идти речь. В то же время он заявил, что в определенном при обсуждении ситуации в Крыму с немецкими компании вопросе нужна некоторая конфиденциальность, не имеющая на сегодня строго определённых границ. Перед этим украинский МИД делал заявление относительно того, что компании из Германии, продолжающие функционирование в Крыму будут отвечать юридически и политически.
Ранее главы МИД ФРГ и Украины провели переговоры. Они договаривались о посещении Донбасса вблизи от линии соприкосновения сторон, участвующих в конфликте.
Автор: Валерий Антонов