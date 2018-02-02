Amazon станет следить за руками сотрудников с помощью браслетов
Компания Amazon запатентовала уникальный браслет, который станет следить за положением рук работников склада и контролировать их действия. Если работник начнет укладывать товар не в тот контейнер, тактильная связь сообщит ему о совершенной ошибке. Предполагается, что соответствующий подход поможет увеличить эффективность всего трудового процесса.
Когда пользователь заказывает товар на Amazon, информация передается на карманные ПК, которые при себе имеют сотрудники склада. После изучения всех деталей им необходимо выбрать нужную вещь, упаковать ее и перейти к выполнению следующих задач. Во время этого часто допускаются задачи. В новом патенте компания рассказала о новой системе контроля за работниками.
Браслет способен испускать радиосигналы, которые получают приёмники, находящиеся по периметру всего помещения. За обработку данных отвечает вычислительный модуль, который определяет положение рук сотрудника относительно корзин. Когда человек начнет тянуться не к той полке, устройство резко завибрирует.
Заявка на браслеты компания Amazon подала еще в прошлом году, однако одобрена она была только в прошедший вторник, 30 января. Официально представители интернет-площадки пока ничего не сообщили о своей разработке. Не исключается, что браслеты послужат переходным звеном к полностью автоматизированному процессу.
Когда пользователь заказывает товар на Amazon, информация передается на карманные ПК, которые при себе имеют сотрудники склада. После изучения всех деталей им необходимо выбрать нужную вещь, упаковать ее и перейти к выполнению следующих задач. Во время этого часто допускаются задачи. В новом патенте компания рассказала о новой системе контроля за работниками.
Браслет способен испускать радиосигналы, которые получают приёмники, находящиеся по периметру всего помещения. За обработку данных отвечает вычислительный модуль, который определяет положение рук сотрудника относительно корзин. Когда человек начнет тянуться не к той полке, устройство резко завибрирует.
Заявка на браслеты компания Amazon подала еще в прошлом году, однако одобрена она была только в прошедший вторник, 30 января. Официально представители интернет-площадки пока ничего не сообщили о своей разработке. Не исключается, что браслеты послужат переходным звеном к полностью автоматизированному процессу.
Автор: Валерия Орлова