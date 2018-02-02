На Камчатке мальчик выжил после наезда внедорожника благодаря сугробам
На Камчатке 12-летний мальчик выжил после наезда внедорожника благодаря большим сугробам, смягчившим удар. Сведения об инциденте появились в местных СМИ.
Сообщается, катаясь на улице на снегокате, мальчик попал под колеса автомобиля, сдававшего назад. Водитель внедорожника несколько раз проехался по ребенку из-за ограниченной видимости. Медики, осматривавшие пострадавшего, не выявили переломов и других травма. Скорее всего, трагедии удалось избежать только из-за больших сугробов. О наказании для водителя ничего неизвестно.
Ранее на Камчатке перевернулась маршрутка.
Сообщается, катаясь на улице на снегокате, мальчик попал под колеса автомобиля, сдававшего назад. Водитель внедорожника несколько раз проехался по ребенку из-за ограниченной видимости. Медики, осматривавшие пострадавшего, не выявили переломов и других травма. Скорее всего, трагедии удалось избежать только из-за больших сугробов. О наказании для водителя ничего неизвестно.
Ранее на Камчатке перевернулась маршрутка.
Автор: Джанабилова Татьяна П