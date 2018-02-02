Екатерина Варнава опубликовала трогательное фото с возлюбленным
Известная актриса и телеведущая Екатерина Варнава обнародовала трогательное фото с возлюбленным Константином Макиньяковым. Новый снимок опубликован в профиле знаменитости в социальной сети Intagram.
«Ушли в закат ..или куда там обычно уходят ...ну в общем, мило сильно ..аж Бесит», - подписала публикацию участница шоу Comedy Women.
На фото пара запечатлена на фоне океана и гор в Калифорнии, романтичности снимку добавляет закат. И Варнава, и Макиньяков нежно целуются и не смотрят в кадр. Сама же фотография получилась очень трогательной, подписчики сразу оценили ее и оставили огромное количество комментариев.
Недавно появилась информация, что в скором времени знаменитости поженятся. Известно, что Константин Макиньяков подарил Екатерине Варнавой кольцо, а она ответила взаимностью. Кроме этого, телеведущая приобрела белое пышное платье от дизайнера Ульяны Сергиенко, выполненное в классическом стиле. Как шутит сама знаменитость, пара уже давно бы поженилась, если бы чрезмерная занятость влюбленных.
«Ушли в закат ..или куда там обычно уходят ...ну в общем, мило сильно ..аж Бесит», - подписала публикацию участница шоу Comedy Women.
На фото пара запечатлена на фоне океана и гор в Калифорнии, романтичности снимку добавляет закат. И Варнава, и Макиньяков нежно целуются и не смотрят в кадр. Сама же фотография получилась очень трогательной, подписчики сразу оценили ее и оставили огромное количество комментариев.
Недавно появилась информация, что в скором времени знаменитости поженятся. Известно, что Константин Макиньяков подарил Екатерине Варнавой кольцо, а она ответила взаимностью. Кроме этого, телеведущая приобрела белое пышное платье от дизайнера Ульяны Сергиенко, выполненное в классическом стиле. Как шутит сама знаменитость, пара уже давно бы поженилась, если бы чрезмерная занятость влюбленных.
Автор: Валерия Орлова