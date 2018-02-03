Автостат: UAZ Pickup возглавил ТОП-3 по продажам пикапов в РФ
Отечественный внедорожный автомобиль UAZ Pickup превысил ожидаемые результаты продаж, реализовано 3,75 тыс. машин на территории РФ. По информации статистиков, это улучшило общие годовые показатели реализации на 15,2%.
Грузопассажирская версия российского внедорожника признана наиболее продаваемой моделью в своём сегменте, возглавив ТОП-3. В дилерских сетях Pickup российской компании UAZ пользуется повышенным спросом, машина у дилеров предлагается за 699 тысяч рублей. Согласно данным Автостата, на протяжении 2017 года на первичном рынке РФ приобретено 10,4 тыс. внедорожников в кузове пикап различных производителей. Это превышает результаты реализации 2016 года на 8,9%. На второй позиции в ТОП-3 находится японский Toyota Hilux, приобретено 3,495 тыс. автомобилей, отмечен прирост на 4,8%.
В тройку лидеров вошёл и внедорожный пикап Mitsubishi L200, он имеет показатели продаж на уровне 1,642 тыс. автомобилей. Улучшение результатов в сравнении с 2016 годом отмечено на уровне 8,2%.
Грузопассажирская версия российского внедорожника признана наиболее продаваемой моделью в своём сегменте, возглавив ТОП-3. В дилерских сетях Pickup российской компании UAZ пользуется повышенным спросом, машина у дилеров предлагается за 699 тысяч рублей. Согласно данным Автостата, на протяжении 2017 года на первичном рынке РФ приобретено 10,4 тыс. внедорожников в кузове пикап различных производителей. Это превышает результаты реализации 2016 года на 8,9%. На второй позиции в ТОП-3 находится японский Toyota Hilux, приобретено 3,495 тыс. автомобилей, отмечен прирост на 4,8%.
В тройку лидеров вошёл и внедорожный пикап Mitsubishi L200, он имеет показатели продаж на уровне 1,642 тыс. автомобилей. Улучшение результатов в сравнении с 2016 годом отмечено на уровне 8,2%.
Автор: Семен Зайцев