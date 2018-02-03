Microsoft вывела на рынок бюджетную версию Surface Laptop
Корпорация Microsoft 2 февраля вывела на рынок бюджетную версию Surface Laptop. Стоимость ноутбука, появившегося в продаже без помпезности, составила 799 долларов.
Surface Laptop с памятью на 4 и 128 Гб работает на базе процессора Core m3 от Intel. Такие технические характеристики существенно удешевляют модель, но делают ее и менее производительной, если сравнивать с прошлой версией за 999 долларов. Ноутбук может конкурировать с Surface Pro, который пользователи должны комплектовать с внешней клавиатурой Surface Type Cover за 129,99 долларов.
Эксперты уверены, что Microsoft сделала ход «конем» и при выходе на рынок США сможет увеличить продажи даже при поднятии стоимости на ряд собственных устройств. В России Surface Laptop не продается, но его можно заказать через интернет-магазины.
Ранее Microsoft выпустила патч для снятия защиты от Spectre.
Surface Laptop с памятью на 4 и 128 Гб работает на базе процессора Core m3 от Intel. Такие технические характеристики существенно удешевляют модель, но делают ее и менее производительной, если сравнивать с прошлой версией за 999 долларов. Ноутбук может конкурировать с Surface Pro, который пользователи должны комплектовать с внешней клавиатурой Surface Type Cover за 129,99 долларов.
Эксперты уверены, что Microsoft сделала ход «конем» и при выходе на рынок США сможет увеличить продажи даже при поднятии стоимости на ряд собственных устройств. В России Surface Laptop не продается, но его можно заказать через интернет-магазины.
Ранее Microsoft выпустила патч для снятия защиты от Spectre.
Автор: Джанабилова Татьяна П