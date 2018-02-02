Дмитрий Нагиев травмировал ногу во время спектакля в Калининграде
Известный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, находясь на гастролях в Калининграде, травмировал правую ногу. Несчастный случай произошел в прошедший четверг, 1 февраля, на спектакле «Кыся», когда артист оступился на сцене и зацепился о декорацию.
Артист повредил ногу около десяти часов вечера под конец представления. Сообщается, что Нагиев решил не прерывать сцену. Дежурившие медики диагностировали у знаменитости ушиб и ссадину, они обработали рану и порекомендовали артисту держать ногу в покое.
Как впоследствии рассказали врачи журналистам, несмотря на боль и усталость, Нагиев был дружелюбен и предельно вежлив.
Артист повредил ногу около десяти часов вечера под конец представления. Сообщается, что Нагиев решил не прерывать сцену. Дежурившие медики диагностировали у знаменитости ушиб и ссадину, они обработали рану и порекомендовали артисту держать ногу в покое.
Как впоследствии рассказали врачи журналистам, несмотря на боль и усталость, Нагиев был дружелюбен и предельно вежлив.
Автор: Валерия Орлова