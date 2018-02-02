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Семиместный «внедорожник» Datsun встал на конвейер
«Внедорожник» Datsun начали производить на конвейере. Новый флагманский паркетник производят на площадке Nissan, расположенной в Индонезии. Начало продаж планируется в марте этого года. Новинка под названием Datsun Cross была впервые показана 2 недели назад. Авто создавалось на базе той же платформе, что и компактвэн в наименованием GO+.

Семиместный «внедорожник» Datsun встал на конвейер


Сам паркетник отличается длиной в 3,99 м, шириной – 1,67 м, а также высотой 1,56 м. Межосевое расстояние составит 2,45 м, что позволяет использовать пластиковый обвес и расширители колесных арок вместе с клиренсом высотой в 20 см. Под капотом новинки располагается бензиновый силовой агрегат объемом 1,2 л с производительностью 68 «лошадок» вместе с 5-секционной механической трансмиссией либо аналогичный силовой агрегат в паре с вариатором CVT. Кроссовер получит исключительно передний привод. Будет ли полноприводная система впоследствии доступна в качестве опции пока остается неизвестно.

Datsun Cross представлен с ценой 163 млн индонезийских рупий, что эквивалентно порядка 685 тысяч рублей. В списке базовой комплектации указываются ABS, система стабилизации и противобусковочный механизм, EBD, фронтальные подушки безопасности, комплекс мультимедиа с тачскрином, а также колесные диски с диаметром в 15 дюймов. Вопрос относительно поставки модели на российский авторынок и предположительных сроков начала реализации на сегодня остается открытым.

Стоит отметить, что модель марки вошла в состав Топ-10 наиболее доступных иномарок 2018 года.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 20:39
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02.02, 20:39 Семиместный «внедорожник» Datsun встал на конвейер