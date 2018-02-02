Под Калугой школьник выпал из окна после нападения с ножом на одноклассника
В Спас-Деменске (под Калугой) школьник выпал из окна после нападения с ножом на своего одноклассника. Сведения со ссылкой на заявление пресс-центра СУ СКР появились в СМИ.
Сообщается, подросток нанес сверстнику удар ножом, после чего упал из окна, находящегося на уровне третьем этаже. Ребенку с ножевым ранением госпитализация не потребовалась, после оказания необходимой медицинской помощи его отпустили домой. Выпавшего ребенка доставили в медучреждение с подозрением на перелом позвоночника. Мотивы поступка нападавшего установят полицейские.
Сообщается, подросток нанес сверстнику удар ножом, после чего упал из окна, находящегося на уровне третьем этаже. Ребенку с ножевым ранением госпитализация не потребовалась, после оказания необходимой медицинской помощи его отпустили домой. Выпавшего ребенка доставили в медучреждение с подозрением на перелом позвоночника. Мотивы поступка нападавшего установят полицейские.
Автор: Джанабилова Татьяна П