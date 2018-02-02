Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Авто

Mini Carbio возглавил ТОП самых провальных новинок 2017 года
Эксперты составили ТОП-5 автомобилей, которые оказались самыми провальными новинками прошедшего года. Рейтинг возглавил кабриолет Mini Carbio.

Mini Carbio возглавил ТОП самых провальных новинок 2017 года


Летом прошлого года на рынке РФ возобновились продажи Mini Carbio. По словам экспертов, они сразу понимали, что малогабаритное транспортное средство, имеющие несерьёзное оформление салона, не будет пользоваться огромным спросом у покупателей. За полгода дилеры продали всего 21 экземпляр модели.

На второй позиции оказался Geely Emgrand GT. Этот седан появился в продаже спустя 1,5 года после презентации в Китае. На рынке КНР популярность модели является очень высокой, но в РФ его раскупают неохотно. Дилеры смогли реализовать 35 автомобилей.

Тройку лидеров замкнуло спортивное купе Infiniti Q60. Автомобиль проявился на российском рынке в феврале минувшего года. Японское руководство явно осталось не довольно результатами продаж, поскольку транспортное средство раскупили в количестве 49 штук. К слову, стоимость автомобиля начинается с 3 030 000 рублей.

На четвертом месте оказался корейский паркетник Ssangyong Action. На рынок РФ кроссовер вышел одновременно с купе Infiniti Q60, разошелся он таким же тиражом – 49 экземпляров. По словам экспертов, цена на модель сильно завышена и не соответствует техническим параметрам.

На пятом месте находится Peugeot 2008. У европейских дилеров компактный кросс появился еще в 2016 году, но до рынка РФ доехал только к маю прошлого года. Стоимость автомобиля составляет почти 1 369 000 рублей, а это далеко не мало для такого транспортного средства. Дилеры продали 38 единиц модели.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 20:29
Читайте также
В праздновании 75-летия Сталинградской битвы
Анкара ввела налоговые льготы при строительстве
Украина может ввести меры против работающих в
В Минфине предложили создать в России офшоры для
Путин возложил венок к Вечному огню на Мамаевом
В Украине Нацбанк сообщил о росте ВВП в 2017 году
В Роструде напомнили о длинных выходных на 23
Жириновский предложил переименовать Волгоград в
ЦБ: Инфляционные ожидания россиян остаются в
Синоптики: В Подмосковье ожидают усиление ветра и
Ульяновским курсантам объявлен выговор в качестве
Глава ЦБ подтвердила объединение «Бинбанка» и «ФК
Добавление комментария
Последние новости
03.02, 03:31 Смартфоны Samsung получат обновление до актуальной
03.02, 02:31 Microsoft вывела на рынок бюджетную версию Surface Laptop
03.02, 02:03 Селена Гомес прошла 2-недельный курс лечения от затяжной
03.02, 01:30 Новую игру Assassin’s Creed посвятят Китаю
03.02, 01:00 Павел Воля с голым торсом стал «огъёмным и цеёвательным
03.02, 00:30 Мать Ольги Бузовой помогает наводить порядок в квартире
02.02, 23:59 Lexus объявила в РФ о специальных предложениях для
02.02, 23:41 Эвелина Бледанс разместила в Instagtam провокационный
02.02, 23:20 Sony пообещала обновлять флагманские смартфоны не менее
02.02, 23:00 Rockstar Games перенесла выход Red Dead Redemption II на
02.02, 22:43 Ученые: Сверхмассивные черные дыры уничтожают одну
02.02, 22:20 Ученые создали гибкий аккумулятор, устроенный аналогично
02.02, 22:02 В праздновании 75-летия Сталинградской битвы приняли
02.02, 21:59 В Европе представлена Audi RS6 Avant Performance Nogaro
02.02, 21:40 Audi выпустит ограниченным тиражом 705-сильный универсал
02.02, 21:32 В Ростовской области учительница отрезала школьнице
02.02, 21:21 Ксения Бородина спросила у подписчиков о желаемых постах
02.02, 21:00 Волокно-оптическая телекоммуникационная сеть позволит
02.02, 20:51 На Mobile World Congress представят Samsung Galaxy S9 и
02.02, 20:39 Семиместный «внедорожник» Datsun встал на конвейер