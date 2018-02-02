Mini Carbio возглавил ТОП самых провальных новинок 2017 года
Эксперты составили ТОП-5 автомобилей, которые оказались самыми провальными новинками прошедшего года. Рейтинг возглавил кабриолет Mini Carbio.
Летом прошлого года на рынке РФ возобновились продажи Mini Carbio. По словам экспертов, они сразу понимали, что малогабаритное транспортное средство, имеющие несерьёзное оформление салона, не будет пользоваться огромным спросом у покупателей. За полгода дилеры продали всего 21 экземпляр модели.
На второй позиции оказался Geely Emgrand GT. Этот седан появился в продаже спустя 1,5 года после презентации в Китае. На рынке КНР популярность модели является очень высокой, но в РФ его раскупают неохотно. Дилеры смогли реализовать 35 автомобилей.
Тройку лидеров замкнуло спортивное купе Infiniti Q60. Автомобиль проявился на российском рынке в феврале минувшего года. Японское руководство явно осталось не довольно результатами продаж, поскольку транспортное средство раскупили в количестве 49 штук. К слову, стоимость автомобиля начинается с 3 030 000 рублей.
На четвертом месте оказался корейский паркетник Ssangyong Action. На рынок РФ кроссовер вышел одновременно с купе Infiniti Q60, разошелся он таким же тиражом – 49 экземпляров. По словам экспертов, цена на модель сильно завышена и не соответствует техническим параметрам.
На пятом месте находится Peugeot 2008. У европейских дилеров компактный кросс появился еще в 2016 году, но до рынка РФ доехал только к маю прошлого года. Стоимость автомобиля составляет почти 1 369 000 рублей, а это далеко не мало для такого транспортного средства. Дилеры продали 38 единиц модели.
Летом прошлого года на рынке РФ возобновились продажи Mini Carbio. По словам экспертов, они сразу понимали, что малогабаритное транспортное средство, имеющие несерьёзное оформление салона, не будет пользоваться огромным спросом у покупателей. За полгода дилеры продали всего 21 экземпляр модели.
На второй позиции оказался Geely Emgrand GT. Этот седан появился в продаже спустя 1,5 года после презентации в Китае. На рынке КНР популярность модели является очень высокой, но в РФ его раскупают неохотно. Дилеры смогли реализовать 35 автомобилей.
Тройку лидеров замкнуло спортивное купе Infiniti Q60. Автомобиль проявился на российском рынке в феврале минувшего года. Японское руководство явно осталось не довольно результатами продаж, поскольку транспортное средство раскупили в количестве 49 штук. К слову, стоимость автомобиля начинается с 3 030 000 рублей.
На четвертом месте оказался корейский паркетник Ssangyong Action. На рынок РФ кроссовер вышел одновременно с купе Infiniti Q60, разошелся он таким же тиражом – 49 экземпляров. По словам экспертов, цена на модель сильно завышена и не соответствует техническим параметрам.
На пятом месте находится Peugeot 2008. У европейских дилеров компактный кросс появился еще в 2016 году, но до рынка РФ доехал только к маю прошлого года. Стоимость автомобиля составляет почти 1 369 000 рублей, а это далеко не мало для такого транспортного средства. Дилеры продали 38 единиц модели.
Автор: Валерия Орлова