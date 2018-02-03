Автостат: Продажа Maserati в РФ возросли примерно в восемь раз
Уровень реализации автомобилей, предлагаемых на рынке РФ компанией Maserati отмечен ростом. Согласно статданных, успех бренда следует связывать с популярностью среднеразмерного кроссовера Levante, модель дебютировала в России в конце 2016 года.
Согласно информации Автостата, суммарный объём продаж автомобилей престижного бренда возрос в 7,8 раза. Специалисты сообщают, что компания Maserati увеличила своё присутствие на первичном рынке страны. По итогам прошедшего года реализовано 382 автомобиля, это превышает показатели реализации 2016 года (49 приобретенных россиянами автомобилей).
Аналитики отмечают, что успех престижного бренда связан с востребованностью кроссовера Maserati Levante, на долю данной модели приходится не менее 90% всего объема продаж итальянского производителя. Это эквивалентно 345 автомобилей проданных в 2016 году, покупателями, в частности, было приобретено 23 седана бизнес-класса модели Ghibli и 14 спортивных седанов Quattroporte.
Согласно информации Автостата, суммарный объём продаж автомобилей престижного бренда возрос в 7,8 раза. Специалисты сообщают, что компания Maserati увеличила своё присутствие на первичном рынке страны. По итогам прошедшего года реализовано 382 автомобиля, это превышает показатели реализации 2016 года (49 приобретенных россиянами автомобилей).
Аналитики отмечают, что успех престижного бренда связан с востребованностью кроссовера Maserati Levante, на долю данной модели приходится не менее 90% всего объема продаж итальянского производителя. Это эквивалентно 345 автомобилей проданных в 2016 году, покупателями, в частности, было приобретено 23 седана бизнес-класса модели Ghibli и 14 спортивных седанов Quattroporte.
Автор: Семен Зайцев