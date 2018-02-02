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Ученые нашли опасные уровни радиации на Фукусиме через семь лет после аварии
Ученые из компании Терсо обнаружили смертельный уровень радиации через семь лет после аварии на АЭС, расположенной на Фукусиме (Япония). Сведения появились в профильном издании.

Ученые нашли опасные уровни радиации на Фукусиме через семь лет после аварии


Специалисты МКРЗ рассказали, что один сиверт повышает шанс развития рака на 5,5%. На Фукусиме показатели достигает 8, а в некоторых местах и 42 единиц. Такое излучение может убить человека за час и привести к глобальной катастрофе. Эксперты Терсо выяснили, что радиация попадает в землю и в воду из трех поврежденных во время землетрясения реакторов.

«Хотя выявленные уровни радиации высоки, угроза здоровью людей маловероятна, потому что помимо рабочих на площадке никого нет. Точные причины высвободившейся радиации еще не выявлены, но мы точно знаем, что следующие 10 лет потратим на очистку территории», - рассказал Ричард Блэк, директор подразделения по изучению климата и энергетики.

Майкл Шнайдер, независимый консультант по вопросам энергетики, рассказал, что Фукусима - это область планеты, которая попадает под торнадо, поэтому радиация в любой момент может попасть в океан.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на японской АЭС появились рыбы-мутанты.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 18:01
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