Смартфоны Samsung получат обновление до актуальной версии Android
В Сети был представлен список мобильных гаджетов бренда Samsung, которые смогут получить в этом году обновление до актуальной версии ОС Android. В перечне значится 21 устройство.
Отмечается, что обновление до текущей ОС смогут получить смартфоны 2016–2018 годов выпуска, которые поддерживают данную операционную систему. Ожидаемое обновление ждет и новые аппараты марки (Galaxy S8, Note 8), и более ранние версии устройств (Galaxy J3, 5, 7 2017). До последней вариации ОС обновят и девайсы, выпущенные в 2016 году, включая популярный Galaxy S7. Помимо этого, отмечается, что актуальная версия популярной системы Android, которой является 8.0, установлена примерно на один процент гаджетов.
Также напомним, что в прошлом месяце в Google анонсировали новый вариант ОС для мобильных аппаратов, названный Pineapple. Релиз новинки пройдет в мае.
Отмечается, что обновление до текущей ОС смогут получить смартфоны 2016–2018 годов выпуска, которые поддерживают данную операционную систему. Ожидаемое обновление ждет и новые аппараты марки (Galaxy S8, Note 8), и более ранние версии устройств (Galaxy J3, 5, 7 2017). До последней вариации ОС обновят и девайсы, выпущенные в 2016 году, включая популярный Galaxy S7. Помимо этого, отмечается, что актуальная версия популярной системы Android, которой является 8.0, установлена примерно на один процент гаджетов.
Также напомним, что в прошлом месяце в Google анонсировали новый вариант ОС для мобильных аппаратов, названный Pineapple. Релиз новинки пройдет в мае.
Автор: Дрокина Татьяна