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exclusive / Технологии

Смартфоны Samsung получат обновление до актуальной версии Android
В Сети был представлен список мобильных гаджетов бренда Samsung, которые смогут получить в этом году обновление до актуальной версии ОС Android. В перечне значится 21 устройство.

Смартфоны Samsung получат обновление до актуальной версии Android


Отмечается, что обновление до текущей ОС смогут получить смартфоны 2016–2018 годов выпуска, которые поддерживают данную операционную систему. Ожидаемое обновление ждет и новые аппараты марки (Galaxy S8, Note 8), и более ранние версии устройств (Galaxy J3, 5, 7 2017). До последней вариации ОС обновят и девайсы, выпущенные в 2016 году, включая популярный Galaxy S7. Помимо этого, отмечается, что актуальная версия популярной системы Android, которой является 8.0, установлена примерно на один процент гаджетов.

Также напомним, что в прошлом месяце в Google анонсировали новый вариант ОС для мобильных аппаратов, названный Pineapple. Релиз новинки пройдет в мае.

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 03:31
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