Ирина Шейк снялась в новой фотосессии топлесс и в перьях
Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для престижного журнала Love Magazine, известного нестандартным подходом к визуальному контенту. Звезда на этот раз предстала в образе «райской птицы» в топлесс и в перьях, это отметили подписчики её аккаунта в социальной сети Instagram.
Популярная модель вновь преподнесла очередной сюрприз своим поклонникам, Ирина Шейк предстала в необычном образе, это не могли не заметить фолловеры. Стилисты нарядили модель в разноцветные лосины в африканском стиле, причём верхняя часть туловища звезды окутана накидкой из ярких цветных перьев. Необычность образа дополняется чалмой вишневого тона, особо отмечена лучезарная улыбка Ирина Шейк.
Фотографию можно назвать уникальной, считают многочисленные поклонники, обычно известная модель более сдержанна в выражении своих эмоций. Особо отмечено, что восточные мотивы нередко встречаются в фотосессиях модели. Звезда в очередной раз появилась на обложке арабской версии глянцевого издания Vogue.
Популярная модель вновь преподнесла очередной сюрприз своим поклонникам, Ирина Шейк предстала в необычном образе, это не могли не заметить фолловеры. Стилисты нарядили модель в разноцветные лосины в африканском стиле, причём верхняя часть туловища звезды окутана накидкой из ярких цветных перьев. Необычность образа дополняется чалмой вишневого тона, особо отмечена лучезарная улыбка Ирина Шейк.
Фотографию можно назвать уникальной, считают многочисленные поклонники, обычно известная модель более сдержанна в выражении своих эмоций. Особо отмечено, что восточные мотивы нередко встречаются в фотосессиях модели. Звезда в очередной раз появилась на обложке арабской версии глянцевого издания Vogue.
Автор: Семен Зайцев