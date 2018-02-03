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Светлана Ходченкова рассказала о том, что устала играть сильных женщин
Одна из популярнейших российских актрис Светлана Ходченкова во время своего последнего интервью заявила, что она устала играть роль сильных женщин. По её словам, образ на голубых экранах практически никогда не соответствует её реальному характеру.


Светлана Ходченкова рассказала о том, что устала играть сильных женщин


Ходченкова рассказала о том, что её воспитание в семье является классическим примером, в котором в доме главенствует мужчина. Но подавляющее большинство образов в фильмах противоположно её характеру. Большинство фанатов артистки считают её именно такой - неприступной и сильной женщиной. Но тем не менее, Ходченкова заявляет, что хочет почувствовать себя самой обычной женщиной, слабой и беззащитной, которая может спрятаться за спиной своего мужчины. По её словам, ей периодически не хватает знаков внимания со стороны сильного пола. Так, даже внезапный подарок вроде букета цветов для неё уже редкость.

Также знаменитость акцентировала внимание на том, что ей довольно сложно отвечать на все те горы сообщений, которые сваливаются на неё в социальных сетях. Актриса уверена, что в переписке с незнакомыми людьми она не видит смысла, поэтому медийной личностью в сфере интернета она себя назвать никак не может. Для Светланы Ходченковой намного интереснее работать над новыми картинами, чем терять время в интернете.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 04:00
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