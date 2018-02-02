Ольга Бузова была замечена с Тимуром Батрудиновым на выходе из отеля
Ольга Бузова на пару с Тимуром Батрудиновым распалили слухи о том, что у них идет роман. На этот раз парочка была запечатлена камерами на выходе из гостиницы.
Так, знаменитостей запечатлели во время выхода из отеля Four Seasons. Они держали друг друга за руку и шли в направлении одного из близлежащих кафетериев. Знаменитости беседовали за чашечкой кофе, и в один момент Бузова положила свою голову Батрудинову на плечо. Это натолкнуло подписчиков на мысль о том, что их роман является правдой.
Так, знаменитостей запечатлели во время выхода из отеля Four Seasons. Они держали друг друга за руку и шли в направлении одного из близлежащих кафетериев. Знаменитости беседовали за чашечкой кофе, и в один момент Бузова положила свою голову Батрудинову на плечо. Это натолкнуло подписчиков на мысль о том, что их роман является правдой.
Автор: Артемова Светлана