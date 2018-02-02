Туристка из КНР пожаловалась в полицию на «вождей» с Красной площади
Одна из китайских туристок обратилась в полицию с жалобой на актеров, изображающих из себя советских вождей. Артисты были замечены на подступах к Красной площади, об этом сообщают некоторые московские СМИ.
Женщина обратилась к наряду ППС в связи с тем что люди, работающие у главной площади страны, якобы вымогали у неё деньги за фото. Массмедиа сообщают, что у Красной площади действительно работают актёры - двойники советских и российских политических деятелей. Отмечено, что некоторые артисты ранее попадали в различные конфликты.
СМИ приводят пример, когда в июле 2015 года в московском метрополитене на станции «Охотный ряд» был отмечен конфликт между двумя двойниками советских вождей - Иосифа Сталина и Владимира Ленина.
Женщина обратилась к наряду ППС в связи с тем что люди, работающие у главной площади страны, якобы вымогали у неё деньги за фото. Массмедиа сообщают, что у Красной площади действительно работают актёры - двойники советских и российских политических деятелей. Отмечено, что некоторые артисты ранее попадали в различные конфликты.
СМИ приводят пример, когда в июле 2015 года в московском метрополитене на станции «Охотный ряд» был отмечен конфликт между двумя двойниками советских вождей - Иосифа Сталина и Владимира Ленина.
Автор: Семен Зайцев