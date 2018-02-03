Виталий Гогунский изменил свои жизненные приоритеты в пользу семьи
Виталий Гогунский, бывшая звезда молодежного телесериала "Универ", недавно снялся в телевизионном шоу "Человек-невидимка", в рамках которого он рассказал о том, что он изменил свои приоритеты в пользу семьи. Так, актер все больше времени проводит с женой и дочерью, даже временами отменяя съемки.
По словам Виталия Гогунского, он в последнее время стал замечать, что работа начинает занимать довольно много времени. Он настолько сильно вливается в свои образы, что даже переносит их в реальную жизнь. Гогунский акцентировал внимание на том, что он очень многим обязан своей актерской карьере, но желания реализации в других сферах не дают ему покоя. Итогом долгих раздумий стало то, что он начал уделять все меньше времени кинематографу, уделяя большую его часть своему ребёнку. Знаменитость начала пиарить музыкальный проект, в котором фигурирует его маленькая дочка Милана. Так, совсем недавно она стала маленькой звездой интернета, а её клипы набирают огромное количество просмотров.
Также стоит акцентировать внимание на том, что у актера может появиться еще один ребёнок. На данный момент артист счастлив в браке со своей супругой Ириной, с которой артист начал встречаться довольно давно, поэтому они не против пополнения в семье.
По словам Виталия Гогунского, он в последнее время стал замечать, что работа начинает занимать довольно много времени. Он настолько сильно вливается в свои образы, что даже переносит их в реальную жизнь. Гогунский акцентировал внимание на том, что он очень многим обязан своей актерской карьере, но желания реализации в других сферах не дают ему покоя. Итогом долгих раздумий стало то, что он начал уделять все меньше времени кинематографу, уделяя большую его часть своему ребёнку. Знаменитость начала пиарить музыкальный проект, в котором фигурирует его маленькая дочка Милана. Так, совсем недавно она стала маленькой звездой интернета, а её клипы набирают огромное количество просмотров.
Также стоит акцентировать внимание на том, что у актера может появиться еще один ребёнок. На данный момент артист счастлив в браке со своей супругой Ириной, с которой артист начал встречаться довольно давно, поэтому они не против пополнения в семье.
Автор: Артемова Светлана