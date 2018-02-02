Экс-редактор Voque бросила в Аллу Пугачеву туалетную бумагу в ходе конфликта
Алена Долецкая, бывший главный редактор российской версии Voque, рассказала о создании обложки с Аллой Пугачёвой. В ходе съемок в ФРГ Примадонна позволила слегка покапризничать, в ходе конфликта Долецкая бросила в Пугачёву рулон туалетной бумаги.
На страницах книги «Не жизнь, а сказка» описана история с популярной певицей. В то время Долецкая занимала должность главного редактора одного из модных глянцевых изданий. В Мюнхене для съемок обложки и интервью с Аллой Пугачёвой собрались лучшие фотографы, визажисты и стилисты. Указывается, что проблемы начались сразу. Звезде не понравился предложенный ей наряд, известную артистку удалось уговорить и надеть его. Ситуация усугубилась тем, что когда визажист прикоснулся к лицу певицы, та вскочила и заявила, что ей нанесли травму.
«Он попал мне чем-то в глаз. У меня аллергия! Сворачивайте свою чёртову лавочку», – цитирует слова Пугачевой источник. В попытке успокоить поп-звезду и продолжить работу, в ходе словесной перепалки, Долецкая бросила в Примадонну рулон туалетной бумаги. В итоге певица всё же собралась и съёмки были продолжены.
На страницах книги «Не жизнь, а сказка» описана история с популярной певицей. В то время Долецкая занимала должность главного редактора одного из модных глянцевых изданий. В Мюнхене для съемок обложки и интервью с Аллой Пугачёвой собрались лучшие фотографы, визажисты и стилисты. Указывается, что проблемы начались сразу. Звезде не понравился предложенный ей наряд, известную артистку удалось уговорить и надеть его. Ситуация усугубилась тем, что когда визажист прикоснулся к лицу певицы, та вскочила и заявила, что ей нанесли травму.
«Он попал мне чем-то в глаз. У меня аллергия! Сворачивайте свою чёртову лавочку», – цитирует слова Пугачевой источник. В попытке успокоить поп-звезду и продолжить работу, в ходе словесной перепалки, Долецкая бросила в Примадонну рулон туалетной бумаги. В итоге певица всё же собралась и съёмки были продолжены.
Автор: Семен Зайцев