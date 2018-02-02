В Нижегородской области 18-летняя студентка замёрзла в сугробе
В Нижегородской области 18-летняя девушка замерзла в сугробе. Студентка вышла из кафе, в котором она праздновала день рождения своей подруги и уснула прямиком на улице.
Будучи в нетрезвом состоянии, студентка вышла из кафе в поселке Головково, где отмечала день рождения своей подруги, после чего уснула прямо в сугробе недалеко от кафе. Её тело было обнаружено на следующее утро. Известно, что ничего из её имущества похищено не было.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить, почему подруги погибшей не отправились на поиски пропавшей во время праздника девушки. По их заявлениям, они были уверены в том, что та просто заказала такси и уехала домой.
Известно, что 18-летняя студентка погибла от переохлаждения организма, так как следов насильственной смерти обнаружено не было, а все ценные вещи остались при ней. Также отмечается, что все девушки на дне рождения употребляли алкогольные напитки.
Будучи в нетрезвом состоянии, студентка вышла из кафе в поселке Головково, где отмечала день рождения своей подруги, после чего уснула прямо в сугробе недалеко от кафе. Её тело было обнаружено на следующее утро. Известно, что ничего из её имущества похищено не было.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить, почему подруги погибшей не отправились на поиски пропавшей во время праздника девушки. По их заявлениям, они были уверены в том, что та просто заказала такси и уехала домой.
Известно, что 18-летняя студентка погибла от переохлаждения организма, так как следов насильственной смерти обнаружено не было, а все ценные вещи остались при ней. Также отмечается, что все девушки на дне рождения употребляли алкогольные напитки.
Автор: Артемова Светлана